Kraft und Jäger sitzen künftig im Sportausschuss

11.07.2017 Düsseldorf. Der Sportausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags bekommt in der neuen Legislaturperiode die prominenteste Besetzung. Neben der abgewählten Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrem früheren Innenminister Ralf Jäger, wird auch Ex-Arbeitsminister Rainer Schmeltzer (alle SPD) dort einen Sitz haben. Das hat die SPD-Landtagsfraktion am Dienstag nach Angaben eines Sprechers beschlossen. Schmeltzer geht zudem in den Ausschuss für Haushaltskontrolle. Alle drei SPD-Politiker sind nur noch einfache Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag.

Aus der Riege der ehemaligen Kabinettsmitglieder entsendet die SPD-Landtagsfraktion außerdem die frühere Wissenschaftsministerin und neue Generalsekretärin der NRW-SPD Svenja Schulze in den Schulausschuss. Es-Justizminister Thomas Kutschaty wird im Innen- und im Hauptausschuss des Landtags sitzen. Die ehemalige Familienministerin Christina Kampmann geht ebenfalls in zwei Ausschüsse: Digitales sowie Internationales und Europa.

Ex-Umweltminister Johannes Remmel wird bei den Grünen Sprecher für Europapolitik und Stadtentwicklung. Sein bisheriges Fachgebiet Umwelt- und Verbraucherschutz übernimmt Ex-Gesundheitsministerin Barbara Steffens. (dpa)