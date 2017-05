Kraft sieht in Schleswig-Holstein Fehler

08.05.2017 Düsseldorf. Die Wahlschlappen der SPD in Schleswig-Holstein und im Saarland haben aus Sicht von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) keine Bedeutung für die Wahl in Nordrhein-Westfalen. "Beide Länder sind nicht mit Nordrhein-Westfalen vergleichbar und haben völlig andere Strukturen", sagte Kraft am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. "Es gab in Schleswig-Holstein auch individuelle Fehler vor Ort, die die Kollegen jetzt selbst analysieren müssen."

Sowohl im Saarland (29,6 Prozent) als auch in Schleswig-Holstein (27,2 Prozent) war die SPD mit deutlich schlechteren Ergebnissen als erwartet von der CDU abgehängt worden. Als Spitzenkandidatin für die NRW-Landtagswahl am kommenden Sonntag will Kraft nicht auf den "Schulz-Effekt" hoffen. "Wir haben uns in Nordrhein-Westfalen immer auf uns selbst verlassen", sagte die SPD-Landeschefin.

Es sei aber unbestreitbar, dass es nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten allein in NRW über 4000 Neueintritte in die SPD gegeben habe. "Wir sind dankbar, dass es mit Martin Schulz eine große Bewegung in der SPD und in die SPD gab und dieser Schwung hält an."

In den letzten Wahlkampftagen will Kraft ihren Kurs nicht ändern, sondern noch mehr auf ihre Kernthemen soziale Gerechtigkeit mit gebührenfreien Kitas und mehr sozialem Wohnungsbau zuspitzen. Gerade in den vergangenen Tagen habe sich gezeigt, dass NRW auch besonders für Steuergerechtigkeit kämpfe, sagte Kraft mit Blick auf die mutmaßliche Spionage des schweizerischen Geheimdienstes. (dpa)