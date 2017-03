Kraft sagt Freitag nicht im Amri-Ausschuss aus

30.03.2017 Düsseldorf. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) wird an diesem Freitag nicht wie geplant als Zeugin im Amri-Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags aussagen. Die Tagesordnung sei aus organisatorischen Gründen geändert worden, teilte der Landtag am Donnerstag mit. Einen neuen Termin für den Auftritt der Regierungschefin gebe es noch nicht. Am Freitag sollen nun nur Generalbundesanwalt Peter Frank und der Sonderermittler der Landesregierung, der Strafrechtsprofessor Bernd Kretschmer, befragt werden. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die geänderte Tagesordnung berichtet.

Der abgelehnte tunesische Asylbewerber Anis Amri hatte am 19. Dezember einen Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und zwölf Menschen getötet. Zuvor hatte er lange in NRW gelebt. Der Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags soll mögliche Versäumnisse von Sicherheitsbehörden herausfinden. In dieser Woche waren unter anderem schon Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) als Zeugen befragt worden. (dpa)