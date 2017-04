Kraft: Stehe für Befragung durch Amri-Ausschuss bereit

04.04.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ist bereit, ihre vom Amri-Untersuchungausschuss abgesagte Vernehmung an diesem Freitag nachzuholen. "Wenn CDU und FDP jetzt den Eindruck erwecken, als wäre ich nicht bereit gewesen auszusagen, ist das ein Stück aus dem Tollhaus", sagte Kraft am Dienstag nach Angaben von Teilnehmern in der SPD-Fraktionssitzung. "Ich habe auch an diesem Freitag nach dem Plenum Zeit. Da müssen sich dann auch mal die Herrschaften von der Opposition die Zeit nehmen", fügte sie hinzu.

Kraft sollte eigentlich am vergangenen Freitag befragt werden. Wegen der Sitzung des Bundesrats und anderer Termine in Berlin hätte sie nach Angaben der Staatskanzlei erst um 18.00 Uhr nach Düsseldorf zurückkehren können. Der Ausschussvorsitzende Sven Wolf (SPD) hatte deshalb die Befragung aus organisatorischen Grünen abgesagt. "Nicht die Ministerpräsidnetin, sondern ich als Vorsitzender habe in Absprache mit dem Untersuchungsausschusss auf eine Vernehmung am späten Freitagabend verzichtet", hatte Wolf am Montag mitgeteilt.

Der Ausschuss untersucht, wie es dem Tunesier Anis Amri gelingen konnte, den Anschlag mit zwölf Toten auf dem Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember zu begehen, obwohl er als islamistischer Gefährder im Visier der Sicherheitsbehörden war. Amri hatte lange in NRW gelebt. (dpa)