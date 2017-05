Kraft: Mit mir keine Koalition mit den Linken

10.05.2017 Düsseldorf. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft lehnt eine Koalition mit der Linken nach der Landtagswahl am kommenden Sonntag ab. "Mit mir als Ministerpräsidentin wird es keine Regierung mit Beteiligung der Linken geben", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Sender WDR 5. Die Linke erhebe unrealistische und unbezahlbare Forderungen und erkenne die verfassungsmäßige Schuldenbremse nicht an. "Damit ist keine seriöse Politik möglich", sagte Kraft. Sie steht seit 2010 an der Spitze einer Koalition der SPD mit den Grünen. Die hat jedoch nach allen Umfragen derzeit keine Aussicht mehr auf eine Mehrheit im nordrhein-westfälischen Landtag.