Kohl-Anwalt Holthoff-Pförtner wird Minister in NRW

29.06.2017 Berlin/Düsseldorf. Der Anwalt des verstorbenen Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl, Stephan Holthoff-Pförtner (68), wird Minister in der neuen schwarz-gelben Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Holthoff-Pförtner übernehme das Amt für Bundesangelegenheiten, Europa, internationale Beziehungen und Medien, teilte der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) am Donnerstag in Berlin mit. Holthoff-Pförtner war bisher VDZ-Präsident. Dieses Amt gibt er jetzt ab. Der 68-Jährige ist Gesellschafter der Funke Mediengruppe, die in Nordrhein-Westfalen unter anderem die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" herausgibt. In der NRW-CDU ist der Jurist als Schatzmeister für die Parteifinanzen zuständig.