Klage von Imamen: Gericht verkündet Entscheidung

07.04.2017 Köln. In Köln klagen zwei Imame gegen ihre Entlassung aus Moscheegemeinden des Islam-Dachverbands Ditib. Zum Auftakt hatte das Arbeitsgericht der Klage schlechte Chancen eingeräumt - jetzt will es entscheiden. Es ist der erste Prozess dieser Art in Deutschland.

Im Streit um die Entlassung von zwei Imamen aus Moscheegemeinden der Türkisch-Islamischen Union Ditib will das Kölner Arbeitsgericht am heutigen Freitag (9.15 Uhr) seine Entscheidung verkünden. Die beiden Religionsgelehrten waren nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei per Ministererlass des türkischen Staates ihrer Ämter enthoben worden. Dagegen haben die Imame aus Baden-Württemberg geklagt. Das Arbeitsgericht hatte am ersten Prozesstag angedeutet, dass die Klage gegen die Ditib wahrscheinlich keinen Erfolg haben werde. Der Prozess gilt als erster dieser Art in Deutschland.

Im Kern geht es um die Frage, ob die Ditib die Arbeitgeberin der Imame war und ihnen als solche arbeitsrechtliche Weisungen erteilte. Daran gebe es erhebliche Zweifel, hatte der Richter gesagt. Denn die Imame seien vom türkischen Generalkonsulat beauftragt und bezahlt worden. Die Ditib ist der größte Islam-Dachverband in Deutschland, sie ist wegen ihrer Nähe zur türkischen Führung aber politisch umstritten. (dpa)