Klage gegen Tagebau Hambach: Richter schlägt Vergleich vor

21.11.2017 Köln. Im Prozess gegen die Fortführung des Tagesbaus Hambach hat das Kölner Verwaltungsgericht einen ungewöhnlichen Vergleich vorgeschlagen. Das Gericht gehe von einem Kohleausstieg in absehbarer Zeit aus und schlug deshalb vor, dass RWE zunächst die Flächen ohne Wald für den weiteren Abbau nutzen solle. Wenn der Kohleaussteig rechtzeitig greife, bliebe der Wald dadurch erhalten, argumentierte der Richter am Dienstag. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will mit seiner Klage den Tagebau Hambach stoppen und ein weiteres Abholzen des Tagebaus verhindern.