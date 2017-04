Kirchen gegen AfD-Parteitag: "Unser Kreuz hat keine Haken"

19.04.2017 Köln. Unter dem Motto "Unser Kreuz hat keine Haken" rufen die christlichen Kirchen zur Beteiligung an friedlichen Protesten gegen den AfD-Parteitag in Köln am kommenden Wochenende auf. "Wir lehnen Hass, Polarisierung und gegenseitige Abwertung als Mittel von Politik und gesellschaftlichem Diskurs entschieden ab", sagte der katholische Kölner Stadtdechant Robert Kleine am Mittwoch. "Wir wenden uns dagegen, Sorgen und Ängste von Menschen - gleich welcher Herkunft, Nationalität und Religion - gegeneinander auszuspielen."

Zusammen mit einem breiten Bündnis von Protestgruppen wollen die Kirchenvertreter sich am Samstag an einer Kundgebung und einer anschließenden Demonstration durch die Innenstadt beteiligen. "Nächstenliebe und Fremdenliebe sind kein Gutmenschentum", sagte der evangelische Stadtsuperintendent Rolf Domning. Es sei wichtig, dass die Kirche hier Flagge zeige und ihre Haltung nach außen hin deutlich mache. Jegliche Gewalt bei den Protestaktionen sei abzulehnen, betonten die Kirchenvertreter.

Bereits am Freitagabend ist in einer Kirche nahe dem AfD-Tagungshotel ein "Politisches Nachtgebet" geplant. Am Sonntag soll es zudem kleinere Mahnwachen geben. (dpa)