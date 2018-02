Kipping: Tafeln möglichst überflüssig machen

28.02.2018 Berlin/Essen. In der Debatte um das Vorgehen der Essener Tafel hat die Linke-Vorsitzende Katja Kipping einen Kurswechsel in der Sozialpolitik verlangt. Sie wolle nicht über irgendwelche Quoten nach Nationalitäten für die Nutzer der Tafeln diskutieren, sagte sie am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Ich möchte darüber diskutieren, wie wir möglichst die Tafeln überflüssig machen, weil niemand mehr hungern muss in diesem Land."

Die Essener Tafel war in die Kritik geraten, weil sie vorerst neue Bezugskarten für Lebensmittel nur noch an Hilfsbedürftige mit deutschem Pass ausgeben will. Begründet wird dies mit einem hohen Ausländeranteil von 75 Prozent. CDU-Chefin Angela Merkel missbilligte am Montag die Entscheidung. Die Tafel hält aber daran fest. Sie will jedoch die Verteilung der Lebensmittel neu regeln. An diesem Mittwoch stellt die Hilfseinrichtung erstmals wieder neue Berechtigungen aus.

Kipping sagte im ZDF: "Das, was in den Tafeln passiert, ist ein großes Alarmsignal." Es sei zugleich ein Handlungsauftrag an die Politik: "Wir brauchen jetzt für dieses Land einen Sozialpakt, der sicherstellt, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, unabhängig davon, was sie für einen Pass haben." Der Pakt müsse auch dafür sorgen, dass Menschen mit mittleren Einkommen besser gestellt werden. (dpa)