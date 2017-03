Keine gemeinsame Bewertung zur Kölner Silvesternacht

23.03.2017 Düsseldorf. Nach über 60 Sitzungstagen und rund 180 Zeugenvernehmungen im "Untersuchungsausschuss Silvesternacht" kommen die Parteien im Düsseldorfer Landtag nicht zu einer gemeinsamen Bewertung. Am Donnerstag stand die Abstimmung über den Abschlussbericht auf der Tagesordnung des Gremiums.

Auch nach mehrstündiger Sitzung war nach Angaben von Teilnehmern bis zum Nachmittag noch keine Entscheidung getroffen. Streitpunkte sind unter anderem Bewertungen zu einem möglichen Versagen der rot-grünen Landesregierung - insbesondere des Innenministeriums. Anhand der weit über 100 Seiten umfassenden Änderungswünsche der Fraktionen an dem über 1000 Seiten starken Berichtsentwurf ist absehbar, dass die Parteien ihre abweichenden Positionen am Ende in Sondervoten zum Ausdruck bringen werden. Der Bericht muss bis zur letzten Plenarwoche dieser Wahlperiode in der ersten Aprilwoche vorliegen.

Am Kölner Hauptbahnhof waren in der Silvesternacht 2015/2016 Hunderte Frauen drangsaliert, ausgeraubt und sexuell belästigt worden. Bei der Staatsanwaltschaft Köln gingen mehr als 1200 Strafanzeigen ein, mehr als 500 davon bezogen sich auf Sexualdelikte. Doch nur ein Bruchteil der Beschuldigten wurde bisher verurteilt, in der Mehrzahl wegen Diebstahls oder Hehlerei. Der Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags soll aufklären, wie es zu den Übergriffen kommen konnte. (dpa)