Kein gezielter Angriff auf Webseite der Politikerin Güler

Serap Güler (CDU) spricht im Landtag in Düsseldorf.

03.03.2017 Düsseldorf. Die blockierte Internet-Seite der türkischstämmigen NRW-Politikerin Serap Güler ist nicht gezielt von Hackern attackiert worden. Aus ihrem Büro im Düsseldorfer Landtag hieß es am Freitag, auf die Software des Homepage-Anbieters sei nach dessen Angaben ein schädlicher Code eingeschleust worden. Das habe für einige Probleme gesorgt, von denen auch Gülers Homepage am Donnerstag betroffen gewesen sei. Am Freitag war die Webseite wieder aktiv.

Die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion in NRW hatte sich mehrfach kritisch zur Politik der türkischen Regierung und des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan geäußert. "Bild" hatte zuerst über die blockierte Seite und den Verdacht eines Hackerangriffs berichtet. (dpa)