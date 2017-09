Kardinal Marx: Kirchen müssen "noch stärker eins werden"

16.09.2017 Hohe Repräsentanten der katholischen und evangelischen Kirchen haben im Reformationsjahr für mehr Miteinander der großen Konfessionen geworben. Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, sprach am Samstag auf einem Ökumenischen Fest in Bochum davon, dass die Kirchen "noch stärker eins werden" müssten. Diesen Auftrag nehme er mit in seinen Alltag.

Der Ratsvorsitzende der EDK, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, fügte hinzu: "Die Menschen drängen nach der Ökumene in einer Weise, die wir so noch nicht hatten." Es gebe in den Kirchen eine starke Dynamik von unten und oben.

Marx warnte, man müsse aufhören von einer Kirchentrennung zu sprechen. Denn es gebe große Übereinstimmungen im Glauben. Wichtig sei, so Bedford-Strohm, die Freude an den verschiedenen Traditionen zu erhalten. Eine "Einheitssuppe" der Religionen werde es nicht geben.

Das Ökumenische Fest zog rund 1000 Besucher an. Es wurde im Rahmen des Reformationsjahrs erstmals von der Bischofskonferenz und der EKD organisiert. Es stand unter dem Leitwort "Wie im Himmel, so auf Erden". (dpa)