Der leitende Theologe der Evangelischen Kirche im Rheinland, Praeses Manfred Rekowski, auf einer Pressekonferenz am 9. Januar 2017 auf der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr.

14.01.2017 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Reformpläne der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche stoßen bei der Landessynode in Bad Neuenahr-Ahrweiler auf Skepsis.

„Dieser Prozess ist eine Operation am offenen Herzen unserer Kirche.“ Der Bonner Synodale Siegfried Eckert, der sich als Autor zahlreicher Bücher gern als „Dorfpfarrer“ bezeichnet, kann auf der am Freitag nach sechstägiger Dauer in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu Ende gegangenen Landessynode 2017 den Plänen „Gemeinde formen“ der Kirchenleitung nichts abgewinnen – im Gegensatz etwa zu dem Essener Diözesanbischof Franz-Josef Overbeck. Der Katholik entdeckt nämlich in den evangelischen Vorschlägen, über die in einem Jahr die nächste Landessynode entscheiden soll, zahlreiche Gemeinsamkeiten.

Vizepräses Christoph Pistorius, den Eckert ohne Namensnennung für die „Operation am offenen Herzen unserer Kirche“ verantwortlich macht, beruhigt die Synode: Die traditionelle Parochialgemeinde, die durch den Ort bestimmt wird, solle keineswegs aufgelöst, sondern um neue Gemeindeformen ergänzt werden. Doch viele Synodale sind skeptisch. Sie fürchten, dass mit dem Projekt „Gemeinde formen“ ein Prozess ausgelöst wird, der letztlich die Kirche aus dem Dorf beziehungsweise dem Stadtteil verschwinden lässt.

Und so warnt nicht nur der Bonner Synodale Eckert seine Kolleginnen und Kollegen, die Wertschätzung der klassischen Gemeinden dürfe nicht zu kurz kommen: „Die Ortsgemeinden, so langweilig, so standardisiert und so normal sie auch sein mögen, sind das Standbein unserer rheinischen Kirche.“ Wenn Kirchenleitung und Synode bei ihrem Vorhaben „Gemeinde formen“ bleibe, dann sei es nur mit den Ortsgemeinden und Kirchenkreisen möglich.“

Vizepräses Pistorius verweist darauf, dass es längst andere Gemeindeformen wie Personal- oder Anstaltsgemeinden, Studierendengemeinden oder City-Kirchengemeinden gebe. Die Lebensverhältnisse hätten sich so geändert, dass viele Christen neue Formen des Gemeindelebens wünschten und die Kirchenleitung sich diesen Wünschen nicht widersetzen könne. Und auch nicht wolle.

Die Probleme liegen auf der Hand: Welche Gemeinde bekommt die Kirchensteuer? Nach Pistorius zahlt jedes Gemeindeglied seine Kirchensteuer in der Gemeinde, der er angehört. Und welche Gemeinde bekommt einen Pfarrer, zumal man weiß, dass die Landeskirche im Jahr 2030 keineswegs über die prognostizierten 1000 Gemeindepfarrer verfügen wird? Wird es also einen Kampf zwischen den traditionellen und den neuen Gemeinden auch um den Pfarrer geben? Die Gemeinden haben nun ein Jahr lang Zeit, ihre Vorschläge einzubringen.

Entschieden werden soll auf der Landessynode 2018 auch über die „Handreichung“ der Kirchenleitung über „Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen“, die nicht nur von dem Bonner Theologieprofessor Ulrich Eibach total zerrissen wird. Für Eibach zeichnet sich die 32-seitige Schrift durch eine Theologie aus, die die zentralen christlichen Aussagen verschweige. Nicht Respekt und Toleranz gegenüber Muslimen stelle man in den Mittepunkt, sondern ein Einknicken vor dem wachsenden Selbstbewusstsein der Muslime in Deutschland – die meisten leben in Nordrhein-Westfalen. Für Eibach muss Mission gegenüber Muslimen selbstverständlich möglich sein und bleiben – wie sie von den Muslimen ja auch für sich beansprucht wird. (K. Rüdiger Durth)