Küsten-Minister schmieden Allianz

20.02.2017 Travemünde. Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der Küstenländer und Nordrhein-Westfalens haben eine Allianz zur engeren Zusammenarbeit verabredet. Ziel sei es, angesichts wachsender Güterströme die Transportketten enger aufeinander abzustimmen, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag zum Abschluss eines Ministertreffens in Lübeck-Travemünde. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Michael Groschek forderte einen Ausbau aller Verkehrswege. Der Güterverkehr auf der Schiene sei in den vergangenen Jahren deutlich hinter den Ankündigungen zurückgeblieben, kritisierte er.

(dpa)