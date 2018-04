Kölner SPD-Fraktionsvorsitzender vor Wechsel zu Stadtwerken

18.04.2018 Köln. Der Landtagsabgeordnete und Kölner SPD-Fraktionsvorsitzende Martin Börschel steht vor einem Abschied aus seinen politischen Ämtern. Der Politiker wurde bei den Kölner Stadtwerken als neuer hauptamtlicher Geschäftsführer vorgeschlagen. Der Aufsichtsrat muss die Berufung noch beschließen.

"Mit diesem Schritt geht für mich eine prägende Zeit nach 16 Jahren an der Spitze der SPD-Ratsfraktion zu Ende", erklärte Börschel am Mittwoch in Köln. Es handele sich um "eine der schwersten Entscheidungen" seines politischen Lebens. Börschel hatte den Kölner Fraktionsvorsitz 2002 nach einer Parteispenden-Affäre übernommen. 2005 wurde er in den Landtag gewählt. Bei den Stadtwerken war Börschel bislang Aufsichtsratsvorsitzender. Mehrere Medien hatten über den Wechsel berichtet.

In Köln will sich die SPD nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen über ihre Neuaufstellung an der Fraktionsspitze Gedanken machen. (dpa)