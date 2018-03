Kölner Kardinal Woelki löst Generalvikar ab

20.03.2018 Köln. Der Kölner Kardinal Rainer Woelki hat nach dreijähriger Amtszeit seinen als fortschrittlich bekannten Generalvikar Dominik Meiering abgelöst. Nach Angaben des Erzbistums soll der 48-Jährige mehrere Pfarreien in der Kölner Innenstadt übernehmen - in der Kirchenhierarchie ist dies ein klarer Abstieg. Ein Nachfolger für Meiering wurde zunächst nicht genannt. Der Generalvikar leitet in einem katholischen Bistum die Verwaltung und gilt als "zweiter Mann" nach dem Bischof.

Der Vorsitzende des Kölner Diözesanrats, Tim Kurzbach, nannte Woelkis Vorgehen im "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag) "verwunderlich". Woelki ist einerseits für sein Engagement in der Flüchtlingshilfe bekannt, innerkirchlich vertritt er nach Meinung von Kritikern aber häufig ähnliche konservative Positionen wie sein Vorgänger Joachim Meisner. (dpa)