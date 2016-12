28.12.2016 Köln. Die Domstadt präsentiert ein neues Sicherheitskonzept für Silvester. Zu den bösen Erinnerungen an den vergangenen Jahreswechsel kommt jetzt die Terrorgefahr.

Das öffentliche Interesse am Kölner Sicherheitskonzept für die Silvesternacht ist riesig. Dutzende Medienvertreter aus dem In- und Ausland ließen sich am Mittwoch im Ratssaal erklären, wie die Domstadt, die Landes- und die Bundespolizei diesmal verhindern wollen, dass ein enthemmter Mob Menschen angreifen kann. Der Standardsatz bei solchen Gelegenheiten lautet: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Kölns Polizeipräsident Jürgen Mathies wandelte ihn etwas ab: „Man kann vieles planen, aber nicht alles verhindern.“

All das, was vor einem Jahr am Hauptbahnhof und Dom so fehlte, wird diesmal demonstrativ vorhanden sein: eine „Schutzzone“, viel Licht, moderne Kameras, 1.500 Polizisten, Streetworker, ein „Beratungsmobil“ für Mädchen und Frauen, und wer „böllern“ will, der muss sich einen anderen Platz suchen. Köln wirbt an dem Ort, an dem vor einem Jahr Hunderte Frauen sexuell belästigt worden waren, mit einem bunten Familienfest inklusive Lichtinszenierung und gemeinsamem Singen.

Hochauflösende Kameras werden dabei das Geschehen vor dem Kölner Hauptbahnhof live ins Polizeipräsidium übertragen. Auf dem Bildschirm setzen sich die Aufnahmen von acht Kameras zu einem 180-Grad-Panoramabild zusammen. „Die Beamten an den Arbeitsplätzen sind somit die ganze Zeit visuell live dabei“, sagte ein Polizeisprecher. Mit der Bearbeitungssoftware könnten Personen dicht herangezoomt und Bilder geschnitten werden. Bei Bedarf alarmierten die Beamten umgehend Kollegen, die vor Ort bereitständen und einschreiten könnten.

Nach den Übergriffen in der letzten Silvesternacht hatten den Ermittlern für ihre Arbeit fast gar keine brauchbaren Videobilder zur Verfügung gestanden. Deshalb hat die Kölner Polizei nun technisch aufgerüstet.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker sagte, jeder solle in Köln friedlich Silvester feiern können. Aber natürlich ist ihr bewusst, dass Silvester für viele eben kein unbeschwertes Ereignis mehr ist. „Ich hoffe, dass die Frauen am Jahrestag nicht wieder eingeholt werden von den bösen Geistern“, meinte sie nachdenklich.

Sperren wegen Terrorgefahr

Zu den bösen Erinnerungen an den vergangenen Jahreswechsel kommt jetzt die Terrorgefahr. Deshalb werden in Köln und in anderen Städten dort, wo sich erfahrungsgemäß an Silvester viele Menschen versammeln, Sperren aufgestellt, um die Einfahrt von schweren Fahrzeugen zu verhindern.

Gruppenfahrzeuge, Laster, Wasserwerfer und Betonsperren werden als Hindernisse vor gesperrte Kölner Brücken wie zum Beispiel die Deutzer Brücke und vor die Rheinuferstraße gestellt. Die Fuß- und Radwege auf der Hohenzollernbrücke werden gesperrt.

Nicht nur am Kölner Dom, sondern auch in der Düsseldorfer Altstadt gilt Silvester ein Böllerverbot. In Dortmund darf auf dem Bahnhofsvorplatz und am Alten Markt kein Feuerwerk abgebrannt werden.

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Arnold Plickert, hält das Sicherheitskonzept für Köln für „gelungen“. Die Schwachstellen seien behoben worden. „Ich glaube aber nicht, dass das Verbot von Pyrotechnik in Düsseldorf ohne Einlasskontrollen durchgesetzt werden kann. Wenn man auf die Vernunft vertraut, werden sich nur etwa 70 Prozent der Menschen daran halten“, so Plickert.

Bereitschaftspolizei ist gefragt

Nach Angaben des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) haben viele Städte in NRW Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei angefordert. Außerdem werden nah dem Anschlag von Berlin auch intensiv die sozialen Netzwerke überwacht.

In Oberhausen ist die Polizei optimistisch. „Nichts deutet auf ungewöhnliche Vorkommnisse hin“, sagte Polizeisprecher Tom Litges. Deshalb plane man mit einem ähnlichen Einsatzaufkommen wie in den Vorjahren. Wie viele Polizisten in den Städten im Einsatz sind, möchten das LZPD sowie die Behörden vor Ort nicht verraten. Ramon van der Maat, Sprecher der Duisburger Polizei, sagt jedoch: „Alle Kollegen, die keinen Urlaub haben, sind im Einsatz.“ Die Dortmunder Polizei schickt zum Beispiel neben uniformierten Beamten auch zivile Teams im Stadtgebiet auf Streife. (Matthias Korfmann)