Jusos fordern mehr Einfluss nach SPD-Niederlage in NRW

Michael Groschek (SPD) spricht in Duisburg in der Mercatorhalle.

10.06.2017 Duisburg. Nach der Niederlage der SPD bei der nordrhein-westfälischen Landtagswahl verlangen die Jusos grundlegende Änderungen und mehr Mitbestimmung der Basis. Bei einem außerordentlichen Landesparteitag der NRW-SPD in Duisburg kritisierte der Juso-Landesvorsitzende Frederick Cordes am Samstag personelle Vorfestlegungen. Dies dürfe nie wieder geschehen, warnte der 30-Jährige unter dem Beifall des Parteitags.

Als einziger Kandidat will sich der noch amtierende NRW-Bauminister Michael Groschek als neuer Parteichef und Nachfolger von Hannelore Kraft bewerben. Schon wenige Tage nach der verlorenen Landtagswahl am 14. Mai hatte der Landesvorstand eilig den 60-Jährigen als Vorsitzenden sowie Wissenschaftsministerin Svenja Schulze als Generalsekretärin der NRW-SPD nominiert. Auch in der Landtagsfraktion waren schnell Pflöcke für den alten Chef Norbert Römer (70) eingeschlagen worden.

In einer ungewöhnlich engagierten, ausgiebigen Aussprache forderten mehrere Jusos, die jungen Parteimitglieder "vom Katzentisch" in Verantwortung zu holen. "Wir fordern von der alten Tante SPD: Mach' neu!", sagte Alexander Nolte vom Juso-Landesvorstand. Andere warnten hingegen, angesichts des Bundestagswahlkampfes und der neuen Aufgaben in der Landtagsopposition nicht in Selbstbeschäftigung zu versinken. (dpa)