09.03.2018 Herzogenrath. Eine 22 Jahre alte Frau ist in Herzogenrath (Städteregion Aachen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Sie war trotz roter Ampel über eine Fußgängerüberquerung gegangen, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Dabei sei sie seitlich gegen ein langsam anfahrendes Auto gelaufen. Sie wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.