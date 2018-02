Jung, Kind, wenig Geld: Neue Förderung für Wohneigentum

05.02.2018 Düsseldorf. Junge Familien im unteren Einkommensbereich sollen in Nordrhein-Westfalen bessere Förderkonditionen für Wohneigentum erhalten. Das kündigte Landesbauministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf an. Das neue Programm biete Vorteile für Geringverdiener mit Kindern oder mit einem schwerbehinderten Familienmitglied. Außerdem unterstütze es Familien, die ein älteres Objekt kaufen statt neu zu bauen. Neben der Familienkomponente habe die Förderung auch eine variable Grundpauschale, die unterschiedliche Kostenstufen in den Kommunen berücksichtigt. Nähere Informationen gibt es bei den kommunalen Bewilligungsstellen für Wohnraumförderung.