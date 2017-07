Josef Hovenjürgen neuer Generalsekretär der NRW-CDU

10.07.2017 Düsseldorf. Der Halterner Landtagsabgeordnete Josef Hovenjürgen ist neuer Generalsekretär der CDU in Nordrhein-Westfalen. Das hat der Landesvorstand am Montag beschlossen, wie die CDU am Abend mitteilte. Hovenjürgens Vorgänger Bodo Löttgen war im Juni zum Vorsitzenden der Landtagsfraktion gewählt worden.

Neuer Schatzmeister der NRW-CDU ist der Bundestagsabgeordnete Steffen Kanitz aus Dortmund. Er übernimmt das Amt von Stephan Holthoff-Pförtner, der seit Ende Juni Europa- und Medienminister in der nordrhein-westfälischen Landesregierung ist.

Hovenjürgen und Kanitz übernehmen ihre Ämter den Angaben zufolge zunächst kommissarisch. Ihre Wahl muss durch den nächsten Landesparteitag bestätigt werden. (dpa)