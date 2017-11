Joachim Stamp ist neuer Chef der NRW-FDP nach Lindner

25.11.2017 Neuss. Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp ist neuer Chef der FDP in Nordrhein-Westfalen. Bei einem außerordentlichen Landesparteitag in Neuss wurde der 47-jährige Vize-Ministerpräsident am Samstag mit 92,8 Prozent als Nachfolger von Christian Lindner gewählt. Stamp erhielt 349 der 376 Stimmen. 18 votierten mit Nein, 9 enthielten sich. Lindner war im vergangenen Jahr mit 98 Prozent der Stimmen zum zweiten Mal als Landesparteichef bestätigt worden. Der 38-Jährige hatte bereits vor der NRW-Landtagswahl im Mai erklärt, er wolle in den Bundestag wechseln und nicht gleichzeitig Bundes- und Landesvorsitzender bleiben.