Jäger sagt zügige Aufklärung der Affäre Wendt zu

13.04.2017 Düsseldorf. Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) hat im Innenausschuss des Landtags eine zügige Aufklärung der Affäre um den Polizeigewerkschafter Rainer Wendt zugesagt. Mehrere tausend Seiten Dokumente würden nun in einem internen Verfahren von zwei Ermittlern zusammengetragen, sagte Jäger am Donnerstag. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, hatte jahrelang in NRW ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen, aber nicht dafür gearbeitet.

Vertreter der CDU kritisierten vehement, dass zwei hochrangige Beamte, die 2012 laut einer Mail mit dem Fall Wendt befasst waren, nicht vor den Ausschuss gekommen waren. Jäger sagte, beide Beamte befänden sich derzeit im Erholungsurlaub.

Parallel ermittelt die Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen Unbekannt wegen Verdachts der Untreue. Wendt ist vor kurzem auf eigenen Wunsch in den Ruhestand gewechselt. (dpa)