Jäger: Kein Interesse an Posten als SPD-Oppositionsführer

24.05.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens scheidender Innenminister Ralf Jäger hat nach eigenem Bekunden kein Interesse, Chef der SPD-Landtagsfraktion und damit neuer Oppositionsführer zu werden. "Das sind alles aus der Luft gegriffene Spekulationen, die nichts mit der Realität zu tun haben", antwortete der 56-jährige Duisburger am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. "Da machen sich offensichtlich einige Leute wichtiger, als sie sind. Über meine Zukunft habe ich mir meine eigenen Gedanken gemacht. Und da kam das Wort Fraktionschef nicht vor."

Nach der verlorenen Landtagswahl will die SPD am Dienstag entscheiden, wer die nur noch 69 Abgeordnete umfassende Landtagsfraktion in die neue Oppositionsrolle führt. Für eine maximal einjährige Übergangsphase hat sich der amtierende Fraktionschef Norbert Römer angeboten. An der Parteibasis ist der Vorschlag des Fraktionsvorstandes umstritten.

Neben Justizminister Thomas Kutschaty sind auch Jäger Ambitionen auf den Posten des Oppositionschefs nachgesagt worden. Die SPD hatte bei der Landtagswahl mit nur 31,2 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis in der Landesgeschichte eingefahren. Die rot-grüne Landesregierung ist damit abgewählt. (dpa)