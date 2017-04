Islamist Pierre Vogel als Zeuge im Prozess gegen Sven Lau

25.04.2017 Düsseldorf. Die zwei prominentesten Vertreter des Salafismus in Deutschland haben sich am Dienstag in einem Gerichtssaal wiedergesehen: Sven Lau auf der Anklagebank, sein langjähriger Weggefährte Pierre Vogel im Zeugenstand.

Im Terrorprozess gegen den Islamisten Sven Lau ist am Dienstag in Düsseldorf dessen langjähriger Weggefährte Pierre Vogel als Zeuge vernommen worden. "Ich bin überzeugt davon, dass Herr Lau unschuldig ist", sagte Vogel und bekannte, das Lau ein sehr enger Freund von ihm sei. Lau ist am Düsseldorfer Oberlandesgericht wegen Unterstützung der islamistischen Terrorgruppe Jamwa angeklagt. Ihm wird seit vergangenem September der Prozess gemacht.

An die Pilgerfahrt 2013, bei der Lau einen Islamisten in die Jamwa-Reihen gelotst haben soll, habe er keine besondere Erinnerung, obwohl er bei der Fahrt dabei gewesen sei, sagte Vogel. Er könne sich aber gar nicht vorstellen, dass jemand Lau frage, wie er nach Syrien komme. Dafür hätten in der Szene alle viel zu viel Angst vor V-Leuten.

Vogel musste einräumen, dass er mehrere Islamisten, die später in die Reihen des Islamischen Staats gelangt waren, persönlich kennengelernt habe. So sei es zutreffend, dass der Islamist Konrad S. mit ihm und Lau nach Ägypten geflogen sei, sagte Vogel. Dass S. inzwischen Kommandeur des Islamischen Staats sei, wisse er aber nur aus den Medien. (dpa)