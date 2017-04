Islamist Pierre Vogel als Zeuge im Prozess gegen Sven Lau

25.04.2017 Düsseldorf. Die zwei prominentesten Vertreter des Salafismus in Deutschland sollen am in einem Gerichtssaal zusammenkommen: Sven Lau auf der Anklagebank, sein langjähriger enger Weggefährte Pierre Vogel im Zeugenstand.

Im Terrorprozess gegen den Islamisten Sven Lau soll heute in Düsseldorf dessen langjähriger Weggefährte Pierre Vogel als Zeuge aussagen. Ex-Feuerwehrmann Lau und Ex-Profiboxer Vogel gelten als die bekanntesten Vertreter des radikalen Islam in Deutschland. Jahrelang war das Duo gemeinsam auf Kundgebungen vor seine Anhänger getreten.

Lau muss sich seit September vor dem Oberlandesgericht als mutmaßlicher Unterstützer der syrischen Terrormiliz Jamwa verantworten. Vogel ist nun als Zeuge geladen. Er hatte sich zuletzt vom Islamischen Staat distanziert und war daraufhin von einem IS-nahen Organ als Abtrünniger bezeichnet und mit dem Tode bedroht worden.

Ob Vogel der Ladung tatsächlich folgt, war am Montag unklar. Am Sonntag hatte er auf seinem Internetauftritt eine Videobotschaft aus Somalia eingestellt. (dpa)