Interview mit NRW-Kulturministerin

Das Land muss sich stärker in der Unterstützung der Orchester und Theater, fordert Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen. Mit der 63-Jährigen sprachen Annette Bosetti und Lothar Schröder.

Von Annette Bosetti , Lothar Schröder, 21.07.2017

Frau Pfeiffer-Poensgen , wie wird man als Parteilose Ministerin?

Isabel Pfeiffer-Poensgen: Da müssen Sie Herrn Laschet fragen. Er hat mich zu einem Gespräch über Kulturpolitik in Nordrhein-Westfalen eingeladen, was ich gar nicht abwegig fand, denn damit habe ich mich ausführlich beschäftigt. Dass dies mit einem Angebot für ein Ministeramt endete, damit habe ich nicht gerechnet. Absicht von Herrn Laschet ist es, die Kultur in NRW neu zu positionieren. Es war am Ende seine Entscheidung und die der Koalitionspartner, dieses Ministerium Kultur und Wissenschaft zu nennen.

Wo liegen die Gestaltungschancen dieses Ministeriums?

Pfeiffer-Poensgen: Die Chancen sind riesig, weil es zwischen Kultur und Wissenschaft eine Menge Verbindungen gibt. Gerade feiern wir den 250. Geburtstag von Wilhelm von Humboldt. Bei ihm kann man nachlesen, wie er die Säulen von Bildung gesehen hat.

Der Kulturetat beträgt nicht einmal 0,3 Prozent des Haushalts. Das wäre eine schmale Humboldt-Säule...

Pfeiffer-Poensgen: …wobei sich Humboldts Säulen mit den Orten der Bildung befassten. Aber zum Etat: Das ist nicht so viel, das stimmt. NRW hat nach wie vor einen großen Nachholbedarf. Da ist Luft nach oben. Aber es ist nicht nur eine Frage des Geldes. Meine Erfahrung mit der Kinder und Jugendkulturinitiative Kinder- zum Olymp zeigt, dass in zahlreichen Kulturprojekten an Schulen mit kleinsten Etats hervorragende Ergebnisse im Schulwettbewerb der Kulturstiftung der Länder eingereicht worden sind.

Bleiben Sie angesichts der knappen Mittel womöglich nicht mehr als ein Ideen- und Impulsgeber?

Pfeiffer-Poensgen: Ein Impulsgeber, aber auch eine Nervensäge. Wenn man sich nicht konsequent um die Umsetzung kümmert, wird eine gute Idee schnell verhallen. Wenn ich – um ein ganz anderes Thema anzuschneiden – an die Provenienzforschung denke: Dort haben wir vor rund zehn Jahren mit wenig Mitteln angefangen, die Arbeitsstelle für Provenienzforschung mitzufinanzieren. In einem nächsten Schritt wurde das Zentrum Kulturgutverluste gegründet, das jetzt vom Bund getragen wird.

Haben Sie Leitlinien?

Pfeiffer-Poensgen: Das Land muss sich stärker in der Unterstützung der Orchester und Theater, überhaupt für die kulturelle Infrastruktur engagieren. Ich finde es problematisch, dass das Land sich mit so geringen Beträgen beispielsweise an der Finanzierung der Stadttheater beteiligt. Dazu genügt ein Blick in die anderen Länder. Wenn wir die kulturellen Angebote in der Fläche erhalten möchten, dann muss das Land stärker Flagge zeigen und die Kommunen unterstützen. Auch um ihnen einen Anreiz zu geben, sich ihrerseits zu engagieren.

Und gibt es schon ein Signal vom Finanzminister, mit wie viel Geld Sie rechnen dürfen?

Pfeiffer-Poensgen: Geplant ist, den Etat in einem gestuften Verfahren um 50 Prozent zu erhöhen, das bedeutet 100 Millionen mehr in den kommenden fünf Jahren. Die Haushaltsaufstellung fängt gerade erst an. Im Herbst wissen wir mehr.

Die größten Posten im Kulturetat sind die Ruhrtriennale, das Düsseldorfer Schauspielhaus und die Kunstsammlung NRW. Ist das so schon optimal, oder kann auch was weg oder anders bewertet werden?

Pfeiffer-Poensgen: Ich bin offen. Es gibt Institutionen, die gesetzt sind; wie die Kunstsammlung mit ihrer wunderbaren Sammlung und der neuen Direktorin, die ich selbst mit aussuchen durfte. NRW braucht solche Schwergewichte. Das Schauspielhaus ist hervorragend aufgestellt, auf die Zusammenarbeit freue ich mich sehr. Die Ruhrtriennale ist mit Johan Simons ebenfalls sehr gut besetzt. Sie alle werden weit über Nordrhein-Westfalen hinaus wahrgenommen.

Würden Sie sich als eine Netzwerkerin bezeichnen?

Pfeiffer-Poensgen: Das muss ich sein, wenn ich Ideen vorantreiben will.

Auch für die Hochschullandschaft, für die weitreichende Umbaumaßnahmen geplant sind. Bleibt dabei überhaupt noch Zeit für Kultur?

Pfeiffer-Poensgen: Das war ein Thema, bevor ich Herrn Laschet die Zusage gab. Ich werde durch zwei erfahrene Staatssekretäre unterstützt. So bleibt mir Zeit für Kultur, die von jeher gesprächsintensiv ist.

Gibt es einen Leuchtturm, den Sie errichten wollen oder ein Leitmotiv?

Pfeiffer-Poensgen: So positiv wie der Hochschulstandort Nordrhein-Westfalen national und international wahrgenommen wird, soll auch die Kultur wieder wahrgenommen werden. Das Image dieses Landes hat sich im Kunstbereich verschlechtert. Das betrübt mich. Ich komme aus Aachen, wo es mit dem Dom nicht nur einen alten Kulturort gibt, sondern es gab auch das Sammlerpaar Peter und Irene Ludwig, das in seiner Zeit immer an der Spitze der Gegenwartskunst war und damit viel für die nordrhein-westfälischen Museen initiiert hat. Diese Bedeutung muss es wiedererlangen.

Liegt dieser Bedeutungsverlust nicht auch an der Verschiebung der deutschen Mitte durch Berlin?

Pfeiffer-Poensgen: Mit Sicherheit. Dass der Mauerfall und die Wiedervereinigung die Landkarte gravierend verändert haben, hat man vermutlich in NRW lange Zeit nicht richtig ernst genommen.