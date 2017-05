Integrationspreis der Kanzlerin geht an Altena im Sauerland

12.05.2017 Altena/Berlin. Die Stadt Altena im Sauerland wird mit dem erstmals vergebenen Nationalen Integrationspreis der Bundeskanzlerin ausgezeichnet. Wie die Bundesregierung am Freitag mitteilte, verleiht Angela Merkel den Preis bei einer Feierstunde am 17. Mai in Berlin. Altena mit 17 300 Einwohnern habe sich in beispielgebender Weise um die Integration von Migranten in die Gesellschaft verdient gemacht habe, heißt es in der Begründung. Ausgezeichnet wird das Projekt "Vom Flüchtling zum Altenaer Mitbürger". Die Stadt bündele vorbildlich in enger Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern zahlreiche Instrumente wie Sprachvermittlung, Kleiderkammer, Begegnungszentrum, dezentrale Unterbringung in Wohnungen und einem Kümmerer pro Flüchtlingsfamilie.

Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert und soll an Einzelpersonen, Personengruppen, Organisationen oder Kommunen vergeben werden. In der Jury sitzen unter anderen der Autor Ahmad Mansour, der Schauspieler Elyas M'Barek, die ehemalige Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, Petra Roth, und der ehemalige Vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise. (dpa)