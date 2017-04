Innenpolitiker Bosbach wird Sicherheits-Experte für Laschet

19.04.2017 Düsseldorf. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach wird nach Angaben der "Rheinischen Post" im Landtagswahlkampf Sicherheitsexperte des nordrhein-westfälischen CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet. Der 64-Jährige werde ein Konzept zur Neuaufstellung der Inneren Sicherheit in NRW entwickeln, berichtete die Zeitung am Mittwoch. Gemeinsam mit Laschet wolle der Bundestagsabgeordnete erste Details am Mittwochvormittag (10.00 Uhr) in Düsseldorf vorstellen, wie Bosbach der "RP" bestätigte.

Laschet will die CDU am 14. Mai zur stärksten Kraft in Nordrhein-Westfalen machen und Regierungschef werden. Seine Kampagne stellt er unter das Motto "Zuhören. Entscheiden, Handeln." In den jüngsten Umfragen liegt die CDU aber deutlich hinter der SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. (dpa)