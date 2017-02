02.02.2017 Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger im Landtag: Amri wurde nicht als kleiner Fisch bewertet. Doch die Spekulationen um ein Fehlverhalten gehen weiter.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) ist Spekulationen entgegengetreten, der Berliner Attentäter Anis Amri sei von seinen Sicherheitsbehörden nicht ernst genug genommen worden. „Der ist hier nicht als kleiner Fisch bewertet worden“, sagte Jäger am Donnerstag in einer erneuten Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag. Die NRW-Behörden hätten vielmehr frühzeitig „die Gefährlichkeit dargestellt“ und ein Terrorismus-Verfahren beim Generalbundesanwalt angestrengt.

Amri war im Kreis Kleve gemeldet und wurde fast durchgehend von den NRW-Behörden als „islamistischer Gefährder“ geführt. Obwohl der Tunesier 14 verschiedene Identitäten nutzte, Straftaten beging, sich nach Waffen und Bomben erkundigte sowie in Salafisten-Kreisen verkehrte, konnte er nach Angaben des Innenministeriums aus rechtlichen Gründen zu keinem Zeitpunkt inhaftiert werden. Die fehlende Aussicht auf eine Abschiebung Amris nach Tunesien binnen drei Monaten sei wegen fehlender Papiere und mangelnder Kooperation der tunesischen Behörden ein unüberbrückbares Hafthindernis gewesen, so die Lesart in Düsseldorf.

FDP-Fraktionsvize Joachim Stamp warf den Behörden dagegen vor, Amri als möglichen Informanten in größeren Terrorismus-Ermittlungen bewusst „an der langen Leinen“ geführt zu haben und somit sicherheitspolitisch „russisches Roulette“ gespielt zu haben. Jäger wies dies als „krude These“ zurück, die ohne Anhaltspunkte in den Raum gestellt werde und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen gefährlich untergrabe.

Über den Vorwurf, NRW habe nicht einmal strenge Auflagen für Amri wie das Verbot einer Telekommunikations-Nutzung beantragt, witzelte Jäger: „Ich habe das bei meinem 12-jährigen Sohn auch mal versucht.“ Das NRW-Innenministerium räumte derweil ein, sich sogar selbst aktiv für die Entlassung Amris aus der Justizvollzugsanstalt Ravensburg am 1. August 2016 eingesetzt zu haben. Der Terrorverdächtige war von den Behörden in Baden-Württemberg an einer Weiterreise in die Schweiz mit falschen Papieren gehindert und inhaftiert worden.

Die Ausländerbehörde Kleve habe „in eigenem Ermessen“ bei der Justiz in Ravensburg die Entlassung Amris wegen einer fehlenden Aussicht auf zügige Abschiebung nach Tunesien beantragt, sagte Jäger.

Zugleich erklärte er erstmals, auch eine Mitarbeiterin seines Innenministeriums habe in dieser Sache mit dem Staatsschutz Friedrichshafen Kontakt aufgenommen.

Eine Abschiebehaft sei rechtlich nicht möglich gewesen, bekräftigte Jäger. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnisa, hatten zuletzt auf Möglichkeiten der Inhaftierung Amris hingewiesen. Der Fall Amri wurde jedoch keinem Gericht vorgelegt. Ein Gefährderstatus sei kein Haftgrund, so Jäger. „Es gibt derzeit keinen einzigen Gefährder in Deutschland, der in Abschiebehaft ist.“ (Tobias Blasius)