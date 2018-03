Inge Blask rückt für Svenja Schulze in Landtag nach

21.03.2018 Düsseldorf. Die SPD-Politikerin Inge Blask aus Hemer im Sauerland ist für die bisherige SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze in den Landtag nachgerückt. Die 58-jährige Blask wurde am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf vereidigt. Schulze ist als neue Bundesumweltministerin in das Kabinett von Union und SPD nach Berlin gewechselt. Sie hatte auch ihren Posten als Generalsekretärin der NRW-SPD niedergelegt. Die Ernährungswissenschaftlerin Blask gehörte dem Landtag bereits von 2012 bis 2017 an. Bei der Landtagswahl 2017 war sie im Rennen um das Direktmandat an dem CDU-Politiker Marco Voge gescheitert.