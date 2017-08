In NRW fehlen rund 4000 Lkw-Parkplätze an Autobahnen

07.08.2017 Düsseldorf. Auf den Autobahnraststätten in Nordrhein-Westfalen fehlen etwa 4000 Stellplätze für Lastwagen. Das geht aus einer Antwort von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) auf eine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten Sarah Philipp hervor. Sie befürchtet, dass sich "die unhaltbaren Zustände an den Autobahnraststätten" mit der Freigabe von Strecken für rund 25 Meter lange Gigaliner noch verschärfen werden, weil die vorhandenen Parkbuchten für die überlangen Lkw ungeeignet seien.

453 Lkw-Parkplätze sind den Angaben zufolge derzeit im Bau. In seiner der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort verwies Wüst auf die nächste Stellplatzerhebung 2018. Alle fünf Jahre lasse das Bundesverkehrsministerium neue Zahlen ermitteln. Derzeit gebe es an den Raststätten in NRW 8718 Stellplätze für Autos und 6345 für Lastwagen, berichtete Wüst.

Nach der Auflistung gibt es die meisten Plätze entlang der Autobahn 2: 1037 Buchten für Lkw, 1489 Plätze für Pkw und 1064 Meter Längsparkstreifen für Großraumtransporte. Der Euro Rastpark Lippetal bietet Brummifahrern auf der A2 mit 165 Plätzen am meisten Raum. "Dickschiffe" finden an der Rastanlage Holthauser Bruch an der A42 mit 260 Metern Längsparkstreifen am meisten Platz, um sich breit zu machen. Autofahrer haben dagegen an der Rastanlage Aachener Land Süd an der A4 die besten Chancen, einen der 160 Parkplätze zu ergattern. (dpa)