Kirche soll Tagebau Garzweiler Platz machen

09.01.2018 Erkelenz. In wenigen Tagen werden nur noch Fotos an die frühere Pfarrkirche in Immerath erinnern. Der neuromanische Bau muss dem Tagebau Garzweiler weichen und wird dem Erdboden gleichgemacht.

Eigentlich sollte der Bagger schon um neun Uhr zuschlagen. Doch Greenpeace-Aktivisten hielten ihn auf. Drei von ihnen entfalteten am Portal des Immerather Doms ein Transparent: "Wer Kultur zerstört, zerstört auch Menschen." Zwei weitere ketteten sich an den Abrissbagger. Bis 14 Uhr dauerte das Protest-Spektakel, dann begann der Abriss. Mit der St. Lambertus-Kirche stirbt der Erkelenzer Ortsteil Immerath endgültig. Er muss dem Tagebau Garzweiler weichen.

Naturschützer fordern von RWE, den Tagebau zu stoppen, bis eine neue Bundesregierung steht und über die Zukunft der Kohleverstromung entschieden hat. Der Abriss der Immerather Kirche sei Symbol einer Energiepolitik, die längst überholt ist, findet Greenpeace. "RWE baggert Menschen Haus und Hof weg. Dabei ist klar: Das Klima muss geschützt werden, und ein Kohleausstieg ist dafür unvermeidbar", sagt Anike Peters, Energie-Expertin der Umweltschützer. Tatsächlich ist Braunkohle besonders klimaschädlich: Bei der Verfeuerung einer Tonne entsteht im Schnitt eine Tonne Kohlendioxid (CO2). Zum Vergleich: Bei einem Gaskraftwerk fällt nur ein Drittel so viel CO2 an.

Abriss des Immerather Doms Foto: dpa

RWE betont dagegen, man reduziere den CO2-Ausstoß bereits durch Stilllegung alter Blöcke. Zudem erfolge der Abbau auf Basis höchstrichterlich abgesegneter Genehmigungen. 2013 hat das Bundesverfassungsgericht zwar die Rechte von Anwohnern gestärkt, aber eben auch Garzweiler II gebilligt. Die rot-grüne Landesregierung hatte 2015 im Rahmen ihrer Leitentscheidung zwar die Abbaumenge um ein Viertel verkleinert, aber auch den Abbau zeitlich unbegrenzt erlaubt. Der Abbruch der Kirche in Immerath sei erforderlich, weil die Bagger von Garzweiler nahen, erklärte RWE. Im Sommer werde die neue Autobahn A 44 zwischen den Kreuzen Holz und Jackerath in Betrieb genommen. Anschließend werde mit dem Abriss der A 61 zwischen Wanlo und Jackerath begonnen. Und dann würden die Schaufelradbagger Immerath erreichen.

Bei dem Streit um die Immerather Kirche geht es auch um Grundsätzliches. Aus Sicht von Greenpeace ist Kohle für die Energieversorgung nicht mehr notwendig. Eine Kurzanalyse von 2017 belege, dass ein Drittel der Kohlekraftwerke in Deutschland in den kommenden drei Jahren vom Netz gehen könnte, ohne Folgen für die Versorgungssicherheit.

RWE widerspricht. Da erneuerbare Energien nur ungleichmäßig Strom liefern, brauche man Kohlekraftwerke zur Versorgungssicherheit. "Die Stromerzeugung aus Braunkohle aus den drei Tagebauen des Rheinischen Reviers deckt rund 40 Prozent des Strombedarfs in NRW und rund zwölf Prozent der nationalen Stromnachfrage", so der Konzern, der drei Tagebaue (Hambach, Garzweiler II und Inden) samt Kraftwerken mit 9100 Mitarbeitern betreibt.

In Garzweiler fördert der größte deutsche Braunkohleverstromer jährlich bis zu 35 Millionen Tonnen Braunkohle. Und deshalb ist mit dem Abriss von Immerath auch noch nicht Schluss. Derzeit sind weitere Stadtteile von Erkelenz in der Umsiedlung - Keyenberg, Kuckum, Berverath, Ober- und Unterwestrich. Auch in Keyenburg und Kuckum stehen Kirchen, die in den nächsten Jahren dem Bagger weichen müssen. In Kerpen fielen Häuser für den Tagebau Hambach. Für den Tagebau Inden fand die letzte Umsiedlung 2015 statt, das Dorf Pier verschwand.

Allein in Immerath verloren nun 1800 Menschen ihre Heimat. RWE entschädigte sie und unterstützte einen sozialverträglichen Umzug an neue Orte. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte das rheinische Revier einen Boom, seitdem sind 40 000 Menschen umgesiedelt worden. RWE will den Tagebau Inden bis 2030 auskohlen, Hambach und Garzweiler bis Mitte des Jahrhunderts. (Antje Höning und Andreas Speen Erkelenz)