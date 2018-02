Die Zahl der schweren Lastwagenunfälle an Stauenden ist in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. Waren es 2013 noch 135, wurden vergangenes Jahr bereits 194 solcher Lkw-Unfälle registriert.

23.02.2018 Düsseldorf. 2017 ereigneten sich zwar weniger schwere Unfälle auf den Straßen. Doch die Zahl der Lkw-Unfälle an Stauenden nahm drastisch zu. Wie sicher sind die Straßen in NRW?

Die Zahl der schweren Lastwagenunfälle an Stauenden ist in Nordrhein-Westfalen stark gestiegen. Waren es 2013 noch 135, wurden vergangenes Jahr bereits 194 solcher Lkw-Unfälle registriert. Das sei ein Anstieg um rund 44 Prozent in nur fünf Jahren, teilte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag bei der Vorlage der Verkehrsunfallstatistik 2017 mit. „Lastwagen können zu tonnenschweren Geschossen werden“, sagte Reul. Bei allen Unfällen an Stauenden - mit und ohne Lkw-Beteiligung - kamen 2017 insgesamt 19 Menschen ums Leben. 2013 waren es noch zehn Todesopfer.

Insgesamt sank die Zahl der Verkehrstoten in NRW im vergangenen Jahr laut Unfallstatistik um 40 auf 484 Menschen. Auch die Zahl der Schwer- und Leichtverletzten bei Unfällen ging zurück.

Die Zahl der Verkehrstoten ist im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen deutlich zurückgegangen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes kamen 467 Menschen bei Verkehrsunfällen auf den Straßen ums Leben. Das sind 10,9 Prozent weniger Verkehrstote als 2016. Damit zählt NRW zu den Bundesländern mit dem größten Rückgang.

Im Straßenverkehr wurden auch weniger Teilnehmer verletzt. Die Zahl sank von mehr als 79 000 auf knapp 74 500 Verletzte. Rund 13000 Menschen wurden schwer verletzt.

Während sich 2017 weniger Unfälle mit Verletzten und Toten ereigneten, nahm die Zahl der Unfälle mit Sachschäden um mehr als 10.000 auf 588 000 Unfälle zu. Der weitaus größte Teil waren Bagatellschäden.

Insgesamt hat die Zahl der Verkehrsunfälle in NRW in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen, während die Zahl der Toten und Verletzten stetig abnahm. Das ist auch eine Folge der Einführung von Promillegrenzen, der Helmpflicht für motorisierte Zweiradfahrer und der Gurtpflicht.

Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Zahl der Unfälle unter Alkohol, mit Handy am Ohr und auf Autobahnen entwickelt haben. Der damalige Innenminister Ralf Jäger (SPD) hatte vor einem Jahr besonders die deutlich gestiegene Zahl von Unfalltoten auf Autobahnen angeprangert und zu gemäßigtem Tempo und größerem Abstand aufgefordert. Gleichzeitig stieg die Zahl der Handyverstöße. 164.000 Fälle dokumentierte die Polizei 2016. Auch Fahrradfahrer wurden immer öfter erwischt. (dpa)