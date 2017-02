Hunderte demonstrieren für Abschiebestopp nach Afghanistan

11.02.2017 Düsseldorf. Mehrere hundert Menschen haben in Düsseldorf für einen Abschiebestopp nach Afghanistan demonstriert. Das Land sei nicht sicher, die Lage habe sich nach einem Bericht des UN-Flüchtlingshilfswerks zuletzt noch einmal verschlechtert, betonte der Flüchtlingsrat NRW, der mit zu der Kundgebung am Samstag aufgerufen hatte. Mit der Aktion soll laut Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) aufgefordert werden, sich bundesweit für einen Verzicht auf Abschiebungen nach Afghanistan einzusetzen. Im NRW könne er immerhin einen dreimonatigen Abschiebestopp erlassen.

Die Sammelabschiebungen im Dezember und Januar seien ein Tabubruch gewesen, der sich nicht wiederholen dürfe. Laut Flüchtlingsrat waren am Samstag auch Demos in Berlin, Hamburg, Hannover, Rostock, Nürnberg, Wiesbaden, Trier und Erfurt geplant. Bund und Länder hatten sich am Donnerstag in Berlin mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf verständigt, dass es deutlich mehr Abschiebungen geben soll. (dpa)