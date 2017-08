Holthoff-Pförtner nicht mehr für Medien zuständig

31.08.2017 Düsseldorf. Der nordrhein-westfälische Medien- und Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) gibt die Zuständigkeit für die Medienpolitik im bevölkerungsreichsten Bundesland ab. Das teilte die Düsseldorfer Staatskanzlei am Donnerstag mit. Die Ernennung von Holthoff-Pförtner zum Medienminister war von der Opposition und Staatsrechtlern kritisiert worden, weil der 68-Jährige Gesellschafter der Funke-Mediengruppe ist, die in Nordrhein-Westfalen mehrere Tageszeitungen herausgibt und an Lokalradios beteiligt ist.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erklärte, Holthoff-Pförtner wolle mit seinem Verzicht jeden Anschein vermeiden, "er könne nicht mit der notwendigen Unvoreingenommenheit Entscheidungen als Medienminister fällen". (dpa)