Abgaben sind gestiegen

Köln/Berlin. Das Forschungsinstitut IW beanstandet das geplante Defizit des Landes trotz hoher Einnahmen. Es wirft der Landesregierung vor, die Spielräume durch die höheren Steuereinnahmen zu wenig für Investitionen und Entlastungen zu nutzen.

Von Birgit Marschall, 19.04.2017

Die Steuerbelastung von Bürgern und Unternehmen in NRW ist in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als im Bund. Dies geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor, die unserer Redaktion vorliegt. Demnach beansprucht das Land NRW einen immer größeren Anteil der Wirtschaftskraft für sich: Die Steuerquote – die Steuereinnahmen bezogen auf die Wirtschaftskraft des Landes – nahm demnach zwischen 2010 und 2016 um 1,4 Prozentpunkte von 6,7 auf 8,1 Prozent zu. Dadurch standen der Landesregierung 2016 fast zehn Milliarden Euro mehr zur Verfügung als in dem Jahr, in dem die rot-grüne Regierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) ins Amt gekommen war.

Der Bund erhöhte seine Steuerquote zwischen 2010 und 2016 dagegen nur um 0,4 Prozentpunkte auf 9,2 Prozent im vergangenen Jahr. Die Steuerbelastung steigt jedes Jahr allein aufgrund der sogenannten kalten Progression: Da die Einkommensteuersätze nicht an die Inflation angepasst werden, Löhne und Gehälter jedoch steigen, nimmt allein deshalb die Steuerbelastung zu.

NRW hat seine Einnahmenbasis zusätzlich verbessern können: Das Land erhöhte die ihm zustehende Grunderwerbsteuer deutlich von 3,5 auf 6,5 Prozent. „Außerdem profitiert das Land besonders davon, dass der Bund zugunsten der Länder auf eigene Steueranteile verzichtet hat“, sagte IW-Forscher Tobias Hentze. Dennoch plane Düsseldorf 2017 wieder mit einem hohen Haushaltsdefizit von 1,6 Milliarden Euro, kritisierte Hentze. Das wirtschaftsnahe IW wirft der Landesregierung vor, die Spielräume durch die höheren Steuereinnahmen zu wenig für Investitionen und Entlastungen zu nutzen.

Auch der Wirtschaftsweise Lars Feld erklärte: „Angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen hätte NRW seinen Haushalt stärker konsolidieren müssen.“ Zu Mehreinnahmen und Steuererhöhungen kämen Mittel, die der Bund den Ländern zusätzlich zur Verfügung gestellt habe. „Es ist unverständlich, warum NRW diese Situation nicht besser genutzt hat. Das Land hat offenbar ein Ausgabenproblem“, sagte der Freiburger Ökonom.

Die Haushaltspolitik ist eines der Topthemen im laufenden Landtagswahlkampf. Die Ist-Zahlen am Ende eines Jahres müssten klar von den Soll-Zahlen am Jahresanfang unterschieden werden, sagte eine Sprecherin des SPD-geführten NRW-Finanzministeriums. Das im Haushaltsplan 2017 enthaltene hohe Defizit werde am Jahresende voraussichtlich nicht so stehen bleiben, wenn der Bund seine Zahlungsverpflichtungen für die Flüchtlingsversorgung auf hohem Niveau fortsetze. 2016 hatte NRW erstmals seit mehr als 40 Jahren wieder einen Überschuss von 143 Millionen Euro erzielt. „Eine reine Sparpolitik höhlt die Fundamente unseres Wohlstandes aus“, sagte die Sprecherin.