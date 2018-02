Hausärztemangel: Gesundheitsminister warnt vor "Katastrophe"

12.02.2018 Düsseldorf. Der Hausärztemangel in Nordrhein-Westfalen verschärft sich. Nach jüngsten Zahlen des Gesundheitsministeriums waren im Herbst schon 574 Hausarztsitze in NRW komplett unbesetzt. Die Zahl der jährlich ausscheidenden Hausärzte hat sich demnach seit 2006 um fast 80 Prozent auf zuletzt 457 erhöht. Die Zahl der neu zugelassenen Hausärzte ist hingegen nicht einmal halb so hoch.

Die Landesregierung versuche, mit einem Maßnahmenpaket gegenzusteuern, damit mehr Allgemeinmediziner ausgebildet werden könnten, sagte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Andernfalls werde es zu einer Versorgungskatastrophe kommen.

In den nächsten zehn Jahren werde voraussichtlich jeder zweite der heute in NRW niedergelassenen Hausärzte in Rente gehen. Besonders dramatisch sei die Situation bereits in Westfalen-Lippe. Hier sind schon 57 Prozent aller Hausärzte über 60 Jahre alt. (dpa)