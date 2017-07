"Hans Ehrenberg-Preis" an Regisseur Wim Wenders

11.07.2017 Bochum. Der mit 5000 Euro dotierte "Hans Ehrenberg-Preis" geht in diesem Jahr an den Regisseur, Autor und Produzenten Wim Wenders. Wenders werde für seinen künstlerischen Stil geehrt, der Freiraum lasse für das, was unverfügbar ist, teilte die Evangelische Kirche Bochum am Dienstag mit. Er schaffe mit seiner Arbeit Bilder, die das Heilige im Weltlichen zeigten. Der Preis erinnert an den Pfarrer Hans Ehrenberg (1883-1958), der als Vordenker und Wegbereiter des kirchlichen Widerstands gegen das Nazi-Regime gilt.

Die Preisverleihung ist am 17. September in der Bochumer Christuskirche. Die Laudatio hält der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford Strohm. (dpa)