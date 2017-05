Hannelore Kraft holt Landtagsmandat in Mülheim

14.05.2017 Mülheim. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) hat ungeachtet ihrer Wahlniederlage im Land ihren Wahlkreis in Mülheim an der Ruhr gewonnen. Im Wahlkreis Mülheim I lag sie nach Auszählung von 130 der 135 Stimmbezirke bei mehr als 40 Prozent der Erststimmen und damit uneinholbar vorn. Sie zieht damit in den Landtag ein. 2012 hatte Kraft allerdings noch 59,1 Prozent geholt. Der CDU-Kandidat Heiko Hendriks erreichte rund 30 Prozent, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Internet-Seite mitteilte. Die grüne Gesundheitsministerin Barbara Steffens kam auf 4,4 Prozent und lag damit hinter den Kandidaten von FDP, AfD und Linken.