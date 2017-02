Gysi muss für Orden wider den tierischen Ernst in die Bütt

11.02.2017 Aachen. Politische Reden sind sein Metier. Aber kann Gregor Gysi auch Karneval? In Aachen bekommt er einen Orden und muss dafür in die Bütt.

Gregor Gysi erhält heute den karnevalistischen Orden wider den tierischen Ernst - als erster Linken-Politiker überhaupt. Bei einer Festsitzung in Aachen muss er dafür in die Bütt. Der Aachener Karnevalsverein würdigt politische Ironie und Witz des 69-Jährigen. Vom Ordensritter des Vorjahres, Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU), wird es allerdings keine Laudatio, sondern nur eine Video-Botschaft geben.

Wegen der Wahl des Bundespräsidenten am Sonntag hatten nach Angaben des Aachener Karnevalsvereins (AKV) auch andere Politiker abgesagt. In welchem Kostüm Gysi in die Bütt für Ordensritter steigt und seine Antrittsrede hält, ist noch ein großes Geheimnis. Die Laudatio auf Gysi hält die erste Ordensritterin in der Geschichte des AKV, Literaturprofessorin Gertrud Höhler. (dpa)