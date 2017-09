Gute Konjunktur: Kommunen bekommen 11,5 Milliarden Euro

04.09.2017 Düsseldorf. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen bekommen im nächsten Jahr mehr Geld vom Land. 2018 werde sich die verteilbare Finanzmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz um fast 830 Millionen Euro auf rund 11,5 Milliarden Euro erhöhen, teilte Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. Das entspreche einer Steigerung gegenüber 2017 von 7,8 Prozent. "Die Kommunen profitieren von der guten ökonomischen Lage", sagte die Ministerin. Zugleich kündigte sie eine Grund- und Gewerbesteuerbremse an. "Wir wollen die Steuererhöhungsspirale bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer stoppen." Beides sind Abgaben, die Kommunen selbst festlegen und die vor allem in finanzschwachen Städten hoch sind.