Groschek vor Parteitag: "Großer Teil von Unentschlossenen"

16.01.2018 Düsseldorf. Vor der Abstimmung über Koalitionsverhandlungen auf dem SPD-Parteitag sieht NRW-Landeschef Michael Groschek noch viel Unsicherheit in seiner Partei. "Wir haben Mitglieder, die sagen Ja, und welche, die sagen Nein, und dazwischen ist ein großer Teil von nachdenklichen Unentschlossenen", sagte der SPD-Politiker am Dienstag dem Hörfunksender WDR2 mit Blick auf den Parteitag am Sonntag in Bonn. Er rechne mit weiteren Diskussionen über die Sondierungsergebnisse mit der Union. Die SPD-Spitze möchte Koalitionsverhandlungen aufnehmen. "Natürlich werben wir für ein Ja, aber wir werben überzeugend und nicht überredend."

Groschek hatte sich am Montag mit SPD-Chef Martin Schulz vor westfälischen Parteidelegierten in Dortmund für Verhandlungen mit CDU und CSU eingesetzt. "Es war ein sehr offener und sehr konstruktiver Meinungsaustausch", sagte Schulz nach der sogenannten Delegiertenvorbesprechung. Dem Parteitag sehe er sehr optimistisch entgegen.

Der SPD-Sonderparteitag wird darüber entscheiden, ob die SPD in Verhandlungen zur Fortsetzung einer großen Koalition mit der Union einsteigt. Der nordrhein-westfälische Landesverband stellt dabei ein knappes Viertel der Delegierten. Am Dienstag will Schulz in Düsseldorf bei rheinischen Delegierten um Zustimmung werben. (dpa)