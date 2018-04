Groschek fordert streitbare SPD: Unterstützung für Nahles

20.04.2018 Düsseldorf. Mehr Streitlust in der SPD und klare Kante gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert der nordrhein-westfälische SPD-Parteichef Michael Groschek von den Genossen. "Unser Ziel darf sich nicht darauf beschränken, so etwas wie eine neuere größere FDP zu werden, eine Mehrheitsbeschaffungspartei für andere", sagte Groschek vor dem Sonderparteitag der Bundes-SPD in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. Die SPD müsse weiter den Anspruch auf die Kanzlerschaft stellen. "In dem Sinn muss das Ziel sein, Frau Merkel nicht zu stärken, sondern sie abzulösen - und das so schnell wie möglich", sagte Groschek.

Groschek unterstützte die Kandidatur von Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles für den SPD-Bundesvorsitz. Sein Rat an die Delegierten: "Nahles wählen und so die SPD stärken und sich der inhaltlichen Auseinandersetzung schon auf diesem Parteitag stellen". Gegen Nahles tritt am Sonntag die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. (dpa)