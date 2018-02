GroKo-Vertrag: Bund behält Anteile am Flughafen Köln/Bonn

07.02.2018 Köln. Union und SPD wollen im Falle einer neuen Groko-Regierungsbildung die Anteile des Bundes am Flughafen Köln/Bonn nicht abgeben. Im Entwurf des Koalitionsvertrags, auf den sich CDU, CSU und SPD in Berlin geeinigt hatten, heißt es: "Wir halten an der Beteiligung des Bundes am Flughafen Köln-Bonn fest."

Zuvor hatte Ende 2017 bereits das Land Nordrhein-Westfalen einen Verkauf seiner Anteile ausgeschlossen. Land, Bund und die Stadt Köln halten je fast ein Drittel der Gesellschafteranteile am zweitgrößten NRW-Airport, der Rest verteilt sich auf Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis sowie den Rheinisch-Bergischen Kreis.

Im Koalitionsvertrag ist zudem festgehalten: "Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz." Bonn solle auch künftig "das zweite bundespolitische Zentrum" bleiben. Der Bund werde mit der Region Bonn sowie den Ländern NRW und Rheinland-Pfalz eine vertragliche Zusatzvereinbarung - einen "Bonn-Vertrag" - schließen. (dpa)