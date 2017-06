Großer Atom-Protest: Tausende zur Menschenkette erwartet

22.06.2017 Aachen. Atomgegner bereiten für Sonntag einen großen grenzüberschreitenden Anti-Atom-Protest vor: Initiativen aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland haben zu einer 90 Kilometer langen Menschenkette gegen die Atomkraftwerke Doel und Tihange bei Lüttich aufgerufen. Sie führt vom Standort des Atomkraftwerks Tihange in Huy durch die Niederlande ins knapp 70 Kilometer entfernte Aachen. In den vergangen Tagen seien die Anmeldungen noch einmal deutlich gestiegen, auf knapp 30 000, teilte die Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt am Donnerstag mit.

Die Veranstalter rechnen aber damit, das viele Menschen ohne Anmeldung mitmachen und sich in die Kette in ihrem Ort einreihen. 60 000 Teilnehmer wären notwendig, um die Kette zu schließen. Schirmherren der Aktion sind die Spitzen von Städteregion und Stadt Aachen und der Stadt Köln, Helmut Etschenberg (CDU), Marcel Philipp (CDU) und Henriette Reker (parteilos). Die letzten großen Proteste gegen Atomenergie hatte es zuletzt nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 gegeben.

Mit der Menschenkette fordern die Teilnehmer ein sofortiges Abschalten der Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3. Wegen Tausender kleiner Risse in den Reaktorbehältern zweifeln deutsche Experten an der Sicherheit der Reaktoren bei Störfällen. Die belgische Atomaufsicht hält sie aber für sicher. Gegen den Betrieb hat sich eine Allianz aus über 100 Kommunen an der Grenze formiert. (dpa)