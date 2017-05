Grünes Licht für schwarz-gelbe Verhandlungen erwartet

22.05.2017 Düsseldorf. Die Landesvorstände von CDU und FDP sollen heute grünes Licht für Koalitionsverhandlungen in Nordrhein-Westfalen geben. Sie kommen am Abend zu getrennten Sitzungen in Düsseldorf zusammen. Wenn sie wie erwartet zustimmen, soll die erste Verhandlungsrunde bereits am Dienstagmittag beginnen.

Nach einem Sondierungsgespräch am Freitag hatten sich die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) zuversichtlich gezeigt, für beide Parteien faire Vereinbarungen zu erreichen. Ziel sei es, dass die schwarz-gelbe Regierung noch vor der Mitte Juli beginnenden parlamentarischen Sommerpause ins Amt komme, hatte Laschet gesagt.

Die CDU war bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag mit 33,0 Prozent stärkste Partei geworden. Die FDP hatte 12,6 Prozent der Stimmen erreicht. Damit kommen beide Parteien zusammen auf 100 der 199 Sitze im Landesparlament. Der neue Landtag kommt am 1. Juni zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Eine Frist für die Regierungsbildung setzt die Landesverfassung nicht. (dpa)