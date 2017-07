Grüner NRW-Landeschef: Keine Verbrennungsmotoren ab 2030

01.07.2017 Dortmund. In der innerparteilichen Debatte um den Verzicht auf Verbrennungsmotoren ab 2030 hat der Landesvorsitzende der NRW-Grünen Sven Lehmann die Forderung nach abgasfreien Autos bekräftigt. "Das Ziel ist richtig, 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr zu haben", sagte Lehmann am Landesparteitag der NRW-Grünen am Samstag. Der Parteikollege und baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte sich hierzu kritisch geäußert. Die Grünen hatten bei ihrem Bundesparteitag beschlossen, dass ab 2030 nur noch abgasfreie Autos neu zugelassen werden sollen.

Die Grünen halten am Samstag in den Dortmunder Westfalen Hallen ihren Landesparteitag ab. Nach der Niederlage bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen wollen sie die Fehler der Vergangenheit analysieren und sich als Oppositionspartei positionieren. (dpa)