Grüner EU-Politiker Giegold: "Haben geräuschlos mitregiert"

14.05.2017 Düsseldorf. Nach dem großen Stimmverlust der Grünen bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold seine Parteikollegen in der bisherigen Landesregierung als "geräuschlos" kritisiert. "Rot-Grün ist abgewählt, das ist eine bittere schwere Niederlage für uns", sagte Giegold am Sonntagabend im WDR. Die Grünen hätten in Nordrhein-Westfalen "geräuschlos mitregiert", kritisierte er. "Diese rot-grüne Koalition hat konfliktarm regiert, und da sind wir unsichtbar geworden." Auch Themen wie die umstrittene Politik der Grünen-Schulministerin Sylvia Löhrmanns nannte er als möglichen Grund für die Wahlniederlage.